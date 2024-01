Обстрелы мирных жителей неприемлемы, должны быть прекращены - посольство США

Обстрелы мирных жителей на Донбассе возле линии разграничения в зоне АТО неприемлемы.

Об этом 11 июня заявили в посольстве США в Киеве, ссылаясь на данные ОБСЕ об увеличении количества жертв и раненых в результате боевых действий.

"Усиление обстрелов и увеличение количества жертв за последние 2 недели в сравнении с 2016 годом ... Обстрелы мирных жителей неприемлемы. Борьба должно быть прекращена", - говорится в сообщении.

Renewed shelling&more casualties in last 2 weeks--2017casualties 2X 2016 so far. Shelling civilian areas unacceptable. Fighting must stop. https://t.co/9GqKHzoCdJ