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Консул допоміг пустити до Німеччини українця без підтвердження мети поїздки

Неділя, 11 червня 2017, 16:22

В аеропорту міста Кельн (Німеччина) завдяки втручанню українського консула було дозволено в’їзд безвізового пасажира, що не мав підтверджуючих документів.

Про це "Європейській правді" повідомили в Департаменті консульської служби МЗС.

"Йдеться про пасажира рейсу авіакомпанії Wizzair, який прибув з Києва о 13:15. Громадянин сказав, що їде до Німеччини як турист, але не мав жодних підтверджуючих документів – броні готелю абощо", - розповів "Європейській правді" керівник Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Після втручання українського консула, що перебував в аеропорту, питання було врегульоване і пассажиру дозволили в'їзд до Німеччини.

Як відомо, при в’їзді на територію ЄС прикордонник має право вимагати у пасажира документи, що підтверджують мету поїздки. Зазвичай необхідно мати бронь готелю або контакти особи, у якої планує зупинитися подорожуючий, та маршрут поїздки.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Теми: НімеччинаЄСбезвізвізи
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