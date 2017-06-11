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Консул помог пустить в Германию украинца без подтверждения цели поездки

Воскресенье, 11 июня 2017, 16:22

В аэропорту города Кельн (Германия) благодаря вмешательству украинского консула был разрешен въезд безвизовому пассажиру, не имевшему подтверждающих документов.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

"Речь идет о пассажире рейса авиакомпании Wizzair, который прибыл из Киева в 13:15. Гражданин сказал, что едет в Германию в качестве туриста, но не имел никаких подтверждающих документов - брони отеля или чего-то еще", - рассказал "Европейской правде" руководитель Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

После вмешательства украинского консула, который находился в аэропорту, вопрос был урегулирован, и пассажиру разрешили въезд в Германию.

Как известно, при въезде на территорию ЕС пограничник имеет право требовать у пассажира документы, подтверждающие цель поездки. Обычно необходимо иметь бронь отеля или контакты лица, у которого планирует остановиться путешествующий, и маршрут поездки.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвизова: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Ответы на вопросы читателей".

Темы: ГерманияЕСбезвизвизы
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