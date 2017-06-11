ГПСУ: Больше 1100 украинцев воспользовались безвизом, большинство - на авто

По состоянию на 17:00 11 июня более 1300 граждан Украины пересекли границу со странами Европейского союза без виз.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По данным ГПСУ, большинство граждан использовали для путешествия автомобильные пункты пропуска (71%), а другие (29%) предпочли воздушное сообщение.

В целом границу Украины в направлении стран ЕС пересекли более 40 тыс. человек, из которых почти 8,2 тыс. граждан - с биометрическими паспортами.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены ЕС ввели безвизовый режим для Украины.

С начала действия безвизового режима во въезде отказали 5 гражданам. О причинах отказа четырем из них уже сообщалось.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Украинская правда