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У анексованому Криму мешканці Алупки просять Путіна врятувати місто

Неділя, 11 червня 2017, 18:55

Мешканці Алупки записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому попросили "врятувати" місто.

Відео розміщено на ресурсі alupkameinfo. 

"Наше місто гине. Просимо вас переглянути питання про адміністративний поділ міста Ялта і повернути Алупці органи місцевого самоврядування, міську раду, бюджет, а також служби, які забезпечують нормальне функціонування міста. Будь ласка, врятуйте наш місто", - наголошується у зверненні.

Також мешканці Алупки заявили, що головна визначна пам'ятка Алупки - Воронцовський парк - обгороджується металевим парканом, а вхід на територію планують зробити платним.

"Таким чином перекриваються усі входи на міські пляжі, до єдиного місця відпочинку в нашому місті", - відзначають в зверненні.

Теми: КриманексіяРосія
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