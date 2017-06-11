У анексованому Криму мешканці Алупки просять Путіна врятувати місто
Неділя, 11 червня 2017, 18:55
Мешканці Алупки записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому попросили "врятувати" місто.
Відео розміщено на ресурсі alupkameinfo.
"Наше місто гине. Просимо вас переглянути питання про адміністративний поділ міста Ялта і повернути Алупці органи місцевого самоврядування, міську раду, бюджет, а також служби, які забезпечують нормальне функціонування міста. Будь ласка, врятуйте наш місто", - наголошується у зверненні.
Також мешканці Алупки заявили, що головна визначна пам'ятка Алупки - Воронцовський парк - обгороджується металевим парканом, а вхід на територію планують зробити платним.
"Таким чином перекриваються усі входи на міські пляжі, до єдиного місця відпочинку в нашому місті", - відзначають в зверненні.