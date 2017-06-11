В аннексированном Крыму жители Алупки просят Путина "спасти город"

Жители Алупки записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили "спасти" их город.

Видео размещено на ресурсе alupkameinfo.

"Наш город погибает. Просим вас пересмотреть вопрос об административном делении города Ялта и вернуть Алупке органы местного самоуправления, городской совет, бюджет, а также службы, которые обеспечивают нормальное функционирование города. Пожалуйста, спасите наш город", - отмечается в обращении.

Также жители Алупки заявили, что главная достопримечательность Алупки - Воронцовский парк - огораживается металлическим забором, а вход на территорию планируют сделать платным.

"Так перекрываются все входы на городские пляжи, к единственному месту отдыха в нашем городе", - отмечают в обращении.