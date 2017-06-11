День в АТО: 28 обстрілів, найнапруженіше - у напрямку Луганська

У неділю втрат серед бійців ЗСУ у зоні АТО не було, з початку доби бойовики стріляли 28 разів, застосовуючи й важке артилерійське озброєння, найнапруженіша ситуація у напрямку Луганська.

Про це йдеться у звіті штабу АТО станом на 18:00 11 червня.