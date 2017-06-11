Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: 28 обстрілів, найнапруженіше - у напрямку Луганська

Неділя, 11 червня 2017, 19:29

У неділю втрат серед бійців ЗСУ у зоні АТО не було, з початку доби бойовики стріляли 28 разів, застосовуючи й важке артилерійське озброєння, найнапруженіша ситуація у напрямку Луганська. 

Про це йдеться у звіті штабу АТО станом на 18:00 11 червня.

Зокрема під обстрілами бойовиків були позиції сил АТО, розташовані поблизу Кримського та Новотошківського, де обстріли велися зі 120-мм мінометів, ствольної артилерії калібру 152 мм та гранатометів.

З великокаліберних кулеметів та гранатометів бойовики стріляли в районі Троїцького, Новоолександрівки та Попасної.

У напрямку Маріуполя бойовики вели вогонь з артилерії калібру 122 мм по силах АТО в районі Павлополя, біля Гнутового - з мінометів калібру 120 мм. Також обстріли велися в районі Талаківки та Водяного - зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.

У напрямку Донецька бойовики обстріляли передмістя Авдіївки з 82-мм мінометів та піхотного озброєння, вели обстріли біля Верхньоторецького.

"Близько 11:00, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Зайцевого, бойовики поцілили з гранатомету у житловий будинок місцевих мешканців. Ніхто з цивільних не постраждав", - зазначили у штабі.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: