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День в АТО: 28 обстрелов, наиболее напряженно - в направлении Луганска

Воскресенье, 11 июня 2017, 19:29

В воскресенье потерь среди бойцов ВСУ в зоне АТО не было, с начала суток боевики стреляли 28 раз, применяя и тяжелое артиллерийское вооружение, наиболее напряженная ситуация - в направлении Луганска.

Об этом говорится в отчете штаба АТО по состоянию на 18:00 11 июня.

В частности под обстрелами боевиков были позиции сил АТО, расположенные вблизи Крымского и Новотошковского, где обстрелы велись из 120-мм минометов, ствольной артиллерии калибра 152 мм и гранатометов.

Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов боевики стреляли в районе Троицкого, Новоалександровки и Попасной.

В направлении Мариуполя боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 мм по силам АТО в районе Павлополя, возле Гнутово - из минометов калибра 120 мм. Также обстрелы велись в районе Талаковки и Водяного - из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП.

В направлении Донецка боевики обстреляли пригород Авдеевки из 82-мм минометов и пехотного вооружения, вели обстрелы возле Верхнеторецкого. 

"Около 11:00, обстреливая позиции сил АТО в районе Зайцевого, боевики попали из гранатомета в жилой дом местных жителей. Никто из гражданских не пострадал", - отметили в штабе.

Темы: АТОДонбасс
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