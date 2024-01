Вибори у Франції: Партія Макрона лідирує у першому турі

За даними екзит-полів, у першому турі парламентських виборів Франції партія чинного президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка на марші!" здобуває від 32,2 до 32,9% голосів.

Про це свідчать дані, оприлюднені 11 червня ввечері після закриття дільниць, пише DW.

Згідно оприлюднених даних, консерватори здобувають від 21 до 21,5% голосів, "Національний Фронт" Марін Ле Пен - від 13 до 14%.

Соціалісти, які досі мали вплив у французькому парламенті, отримують приблизно 7,8% голосів.

На думку соціологів, партія Макрона може сподіватися за підсумками другого туру виборів на 390 місць із 577 у Національних зборах. Як зазначає AP, при цьому очікується, що опозиція буде слабкою та поділеною між собою.

Як повідомляє AP, прем'єр-міністр Франції оголосив про перемогу партії президента Макрона у першому раунді парламентських виборів.

France, Ipsos exit poll: Collapse (-8%p) of #LePen 's far-right FN compared to Presidential election. #legislatives2017 pic.twitter.com/ysOa7QVdej

France: More than half of voters abstained in first round. New record high. #legislatives2017 #France pic.twitter.com/HzobjQjlE2