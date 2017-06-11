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Вибори у Франції: Партія Макрона лідирує у першому турі

Неділя, 11 червня 2017, 21:24

За даними екзит-полів, у першому турі парламентських виборів Франції партія чинного президента Франції Еммануеля Макрона  "Республіка на марші!" здобуває від 32,2 до 32,9% голосів. 

Про це свідчать дані, оприлюднені 11 червня ввечері після закриття дільниць, пише DW.

Згідно оприлюднених даних, консерватори здобувають від 21 до 21,5% голосів, "Національний Фронт" Марін Ле Пен - від 13 до 14%.

Соціалісти, які досі мали вплив у французькому парламенті, отримують приблизно 7,8% голосів.

На думку соціологів, партія Макрона може сподіватися за підсумками другого туру виборів на 390 місць із 577 у Національних зборах. Як зазначає AP, при цьому очікується, що опозиція буде слабкою та поділеною між собою. 

Як повідомляє AP, прем'єр-міністр Франції оголосив про перемогу партії президента Макрона у першому раунді парламентських виборів. 

 

Теми: Франціявибори
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