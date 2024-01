Выборы во Франции: Партия Макрона лидирует в первом туре

По данным экзит-полов, в первом туре парламентских выборов Франции партия действующего президента Франции Эммануэля Макрона "Республика на марше!" набирает от 32,2 до 32,9% голосов.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 11 июня вечером после закрытия участков, пишет DW.

Согласно обнародованным данным, консерваторы получают от 21 до 21,5% голосов, "Национальный Фронт" Марин Ле Пен - от 13 до 14%.

Социалисты, которые до сих пор имели влияние во французском парламенте, набирают примерно 7,8% голосов.

По мнению социологов, партия Макрона может рассчитывать по итогам второго тура выборов на 390 мест из 577 в Национальном собрании. Как отмечает AP, при этом ожидается, что оппозиция будет слабой и разделенной между собой.

Как сообщает AP, премьер-министр Франции объявил о победе партии президента Макрона в первом раунде парламентских выборов.

France, Ipsos exit poll: Collapse (-8%p) of #LePen 's far-right FN compared to Presidential election. #legislatives2017 pic.twitter.com/ysOa7QVdej

France: More than half of voters abstained in first round. New record high. #legislatives2017 #France pic.twitter.com/HzobjQjlE2