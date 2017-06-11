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Ізоляція Катару: Іран та Туреччина надсилатимуть у країну харчі

Неділя, 11 червня 2017, 22:55

Іран надіслав до Катару чотири літаки з харчовою допомогою та оголосив про намір продовжувати надсилати допомогу після того, як країна опинилась в ізоляції.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на державне інформаційне агентство Ірану.

У свою чергу Туреччина також пообіцяла харчову допомогу Катару, де може виникнути дефіцит харчів.

Як відомо, Саудівська Аравія закрила кордон, через яких Катар імпортував більшість продуктів харчування.

Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром. Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен. Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали мешканцям та гостям міст два тижні, щоб виїхати. 

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".  До обвинувачень у причетності до тероризму також приєднався і президент США Дональд Трамп. 

Щоб довести свою непричетність до тероризму Катар найняв юридичну фірму колишнього генпрокурора США за адміністрації Джорджа Буша молодшого Джона Ешкрофта.

За 2,5 млн. доларів фірма Ешкрофта має провести повний аудит діяльності Катару, направленої на припинення фінансування тероризму. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Східдипломатичні відносиниСШАтероризм
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