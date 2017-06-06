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Катар: Рішення розірвати відносини порушує наш суверенітет

Вівторок, 6 червня 2017, 03:12

Катар назвав "невиправданим" рішення Саудівської Аравії, Єгипту, ОАЕ, Бахрейну, Ємену і Мальдів призупинити відносини з Дохою, заявивши, що це рішення "порушує його суверенітет".

Про це повідомляє Аль-Джазіра.

"Це було ясно з самого початку, що мета кампанії засобів масової інформації та рішення розірвати дипломатичні і консульські відносини і закрити кордони, це тиск на Катар, щоб змусити відмовитися від суверенітету і національного права приймати рішення", - йдеться у  заяві катарського кабінету міністрів.

"Ці заходи є необґрунтованими і будуються на претензіях і заявах, які не мають жодних підстав насправді" – заявили в міністерстві закордонних справ Катару, додавши, що ці рішення не впливають на нормальне життя громадян і жителів країни.

В МЗС заявили, що ці рішення є спробою затягнути країну у свою сферу впливу.

"Це саме по собі є порушенням його суверенітету [Катару] як держави", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Не виключено, що справжньою причиною стало те, що на саміті країн Перської затоки наприкінці травня катарське новинне агентство розповсюдило промову еміра Катару, який заявив про підтримку нормальних відносин з Іраном, що викликало хвилю критики на саміті. Пізніше Доха заявила, що публікацію зробили хакери.

Як повідомлялося, Єгипет оголосив про припинення авіасполучення з Катаром. А Саудівська Аравія закрила місцевий офіс і відкликала ліцензію на мовлення Катарського інформаційного каналу Аль-Джазіра.

"Українська правда" у Threads

Теми: Схід
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