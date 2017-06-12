Сенат США допитає генпрокурора з приводу звільнення Комі

Генерального прокурора США Джеффа Сешнса в ході слухань у Сенаті США запитають про звільнення директора ФБР Джеймса Комі і зустрічі з російськими офіційними особами.

Про це пише Reuters.

Таким чином Сешнс стане найбільш високопоставленим членом уряду президента Дональда Трампа, який буде свідчити у цій справі.

Представники демократичної партії в Сенаті задаються питанням, чому Сешнс був залучений у звільнення Комі з посади директора ФБР 9 травня, після того як сам уникнув розслідування про спробу Росії втрутитися у вибори і ймовірну причетність до цього соратників Трампа.

"Існує реальне питання про доречність участі генпрокурора в цьому, в будь-якій формі", - заявив сенатор Джек Рід у ефірі "Fox News Sunday".

Рід також додав, що Сешнса запитають і про зустрічі з російськими чиновниками, про які він промовчав.

Сешнс підтвердив, що постане перед комітетом Сенату, щоб обговорити питання, які виникли після виступу в цьому ж комітеті Джеймса Комі.

Він не уточнив, чи буде це відкрите чи закрите засідання, проте демократи наполягають на публічних слуханнях.

Як відомо, Комі звинуватив адміністрацію Трампа в наклепі і брехні про його звільнення.

Нагадаємо, Дональд Трамп звільнив директор ФБР Джеймса Комі в середині травня, пояснивши своє рішення тим, що Комі "не в змозі управляти бюро".

У той же час, існує думка, що Трамп міг звільнити Комі через активізацію розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США.

На почтаку березня генпрокурор США Джеф Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

Раніше стало відомо, що Сешнс у минулому році двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях у Сенаті. Лідер демократів у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі через це виступила з вимогою його відставки.