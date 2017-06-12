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Сенат США допросит генпрокурора по поводу увольнения Коми

Понедельник, 12 июня 2017, 02:00

Генерального прокурора США Джеффа Сешнса в ходе слушаний в Сенате США спросят об увольнении директора ФБР Джеймса Коми и встречас с российскими официальными лицами.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом Сешнс самым высокопоставленным членом правительства президента Дональда Трампа, который будет свидетельствовать в этом деле.

Представители демократической партии в Сенате задаются вопросом, почему Сешнс был вовлечен в увольнение Коми с должности директора ФБР 9 мая, после того как сам избежал расследования о попытке России вмешаться в выборы и вероятной причастности к этому соратников Трампа.

"Существует реальный вопрос об уместности участия генпрокурора в этом, в любой форме", - заявил сенатор Джек Рид в эфире "Fox News Sunday".

Рид также добавил, что Сешнса спросят и о встречах с российскими чиновниками, о которых он умолчал.

Сешнс подтвердил, что предстанен перед комитетом Сената, чтобы обсудить вопросы, которые возникли после выступления в этом же комитете Джеймса Коми.

Он не уточнил, будет ли это открытое или закрытое заседание, однако демократы настаивают на публичных слушаниях.

Как известно, Коми обвинил администрацию Трампа в клевете и лжи о его увольнении.

Напомним, Дональд Трамп уволил директор ФБР Джеймса Коми в середине мая, объяснив свое решение тем, что Коми "не в состоянии управлять бюро".

В то же время, существует мнение, Трамп мог уволить Коми из-за активизации расследования относительно вмешательства России в выборы президента США.

В начале марта генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Ранее стало известно, что Джефф Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате. Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поэтому потребовала его отставки.

Темы: ТрампСШАРосcия
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