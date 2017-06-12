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Доба в АТО: 67 обстрілів, 2 бійців ЗСУ загинули і 4 зазнали поранень

Понеділок, 12 червня 2017, 07:59

Минулої доби бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України 67 разів. Неодноразово противник застосовував заборонене артилерійське озброєння, загинули двоє військовослужбовців ЗС України, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об'єктам інфраструктури.

Приморський напрямок. Тут противник із артилерії калібру 122 мм бив в районі Павлополя та Новогригорівки, а біля Гнутового використовував міномети калібру 120 мм. Там же, а також в районі Новомихайлівки та Красногорівки, бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів. Окрім того, поблизу Павлополя бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси.

Впродовж минулої доби бандформування неодноразово обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП позиції українських захисників в районі Талаківки, Лебединського та Водяного.

Донецький напрямок. На цій ділянці ворожі обстріли майже не вщухають на підступах до Авдіївки.

Зокрема, 11 червня найманці неодноразово здійснювали щільні обстріли з мінометів та менш потужного озброєння у південному передмісті цього населеного пункту та північно-східніше, біля Кам'янки. Ввечері, близько 18.00 години, бойовики били по укріпленнях ЗСУ на тій ділянці з танків. Один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

У штабі нагадали, що раніше окупанти обстріляли та вивели з ладу насосну станцію Південно-донбаського водоводу, а також поцілили з гранатомету в житловий будинок у Зайцевому. На цьому ж напрямку порушення режиму невикористання зброї минулої доби зафіксовані в районі Пісків та Верхньоторецького, де ворог бив з мінометів різних калібрів та піхотного озброєння.

Поблизу Зайцевого бандити систематично відкривали вогонь з мінометів, гранатометів різних модифікацій та озброєння БМП.

Луганський напрямок. На цій частині фронту під інтенсивним мінометним вогнем противника знову опинились позиції сил АТО, розташовані в районі Кримського, Новотошківського та Катеринівки, де загарбники неодноразово били зі 120-мм мінометів. Окрім того, біля Новотошківського бандформування вели вогонь з гаубиць калібру 152 мм.

З артилерійських систем меншого калібру, а саме 82-мм мінометів, озброєні злочинці, яких підтримує Росія, били поблизу Троїцького та Попасної. Там же, а також в районі Новозванівки та Новоолександрівки, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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