Сутки в АТО: 67 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли и 4 получили ранения
За прошедшие сутки боевики открывали огонь по подразделениям ВС Украины 67 раз. Неоднократно противник применял запрещенное артиллерийское вооружение, погибли двое военнослужащих ВС Украины, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины не только пренебрегают соблюдением любых договоренностей о деэскалации конфликта, но и продолжают время от времени бить по жилым кварталам прифронтовых населенных пунктов и наносить вред важным объектам инфраструктуры.
Приморское направление. Здесь противник из артиллерии калибра 122 мм бил в районе Павлополя и Новогригорьевки, а у Гнутового использовал минометы калибра 120 мм. Там же, а также в районе Новомихайловкиа и Красногоровки, боевики открывали огонь из 82-мм минометов. Кроме того, вблизи Павлополя бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы.
На протяжении прошедших суток бандформирования неоднократно обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП позиции украинских защитников в районе Талаковки, Лебединского и Водяного.
Донецкое направление. На этом участке вражеские обстрелы почти не утихают на подступах к Авдеевке.
В частности, 11 июня наемники неоднократно совершали плотные обстрелы из минометов и менее мощного вооружения в южном пригороде этого населенного пункта и северо-восточнее, у Каменки. Вечером, около 18.00, боевики били по укреплениям ВСУ на том участке из танков. Один из вражеских снарядов в который раз попал в часть города, где живут гражданские, никто из местных жителей не пострадал.
В штабе напомнили, что ранее оккупанты обстреляли и вывели из строя насосную станцию Южно-Донбасского водопровода, а также попали из гранатомета в жилой дом в Зайцевом. На этом же направлении нарушение режима неиспользования оружия прошедшие сутки зафиксированы в районе Песков и Верхнеторецкого, где враг бил из минометов различных калибров и пехотного вооружения.
Вблизи Зайцевого бандиты систематически открывали огонь из минометов, гранатометов различных модификаций и вооружения БМП.
Луганское направление. На этой части фронта под интенсивным минометным огнем противника вновь оказались позиции сил АТО, расположенные в районе Крымского, Новотошковского и Катериновки, где захватчики неоднократно били из 120-мм минометов. Кроме того, у Новотошковского бандформирования вели огонь из гаубиц калибра 152 мм.
Из артиллерийских систем меньшего калибра, а именно 82-мм минометов, вооруженные преступники, которых поддерживает Россия, били вблизи Троицкого и Попасной. Там же, а также в районе Новозвановки и Новоалександровки, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.