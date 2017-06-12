В Україні зберігається ризик пожеж – ДСНС
Понеділок, 12 червня 2017, 11:09
12-14 червня у Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій і Луганській областях переважатиме надзвичайна пожежонебезпека.
Також із понеділка до середи по Київській області, крім північних районів, надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі в екосистемах.
При цьому Український гідрометцентр прогнозує в понеділок грози на Львівщині, Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині.
У вівторок, за попереднім прогнозом, дощі посунуть на схід.
Олена Рощенко, УП