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В Україні зберігається ризик пожеж – ДСНС

Понеділок, 12 червня 2017, 11:09

12-14 червня у Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій і Луганській областях переважатиме надзвичайна пожежонебезпека.

Також із понеділка до середи по Київській області, крім північних районів, надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі в екосистемах.

При цьому Український гідрометцентр прогнозує в понеділок грози на Львівщині, Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині.

Погода 12 червня
Погода 12 червня

У вівторок, за попереднім прогнозом, дощі посунуть на схід.

Прогноз на 13 червня
Прогноз на 13 червня

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаДСНС
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