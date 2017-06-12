В Украине сохраняется риск пожаров – ГСЧС
Понедельник, 12 июня 2017, 11:09
12-14 июня в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Луганской областях будет преобладать чрезвычайная пожароопасность.
Также с понедельника по среду по Киевской области, кроме северных районов, чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать пожары в экосистемах.
При этом Украинский гидрометцентр прогнозирует в понедельник грозы на Львовщине, Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине.
Во вторник, по предварительному прогнозу, дожди сдвинутся на восток.
Алена Рощенко, УП