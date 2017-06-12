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До Росії намагався прорватися пропагандист, який брав інтерв'ю в "Гіві"

Понеділок, 12 червня 2017, 11:44

На кордоні з Росією прикордонники затримали українця, який працював на медіа-ресурси незаконних збройних формувань.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначається, що в рамках проведення спільної прикордонної операції "Кордон-2017" на Харківщині за 10 метрів від державного кордону прикордонники відділу "Дергачі" затримали громадянина України 1983 року народження.

Зупинили чоловіка на напрямку українського населеного пункту Гранів та російського Красний Хутір. Уродженець Донецької області намагався потрапити на територію Росії поза пунктом пропуску.

Чоловіка доставили в прикордонний підрозділ для складання матеріалів адміністративного правопорушення та прийняття правового рішення. Вже у ході фільтраційних заходів прикордонники встановили, що українські правоохоронці мають стосовно затриманого відомості про його можливу причетність до незаконних збройних формувань.

Також під час бесіди чоловік розповів, що проводив пропагандистську діяльність на медіа-ресурсах російських найманців в Донецькій області. Зокрема він здійснював зйомки бойових дій в районі Донецького аеропорту та в місті Краматорськ протягом 2014-2015 років, записував інтерв’ю бойовиків, в тому числі керівника підрозділу "Сомалі" з позивним "Гіві", а також готував інформаційні матеріали для різноманітних радіо- та інтернет-ресурсів.

Після складання адміністративних документів затриманого передали представникам СБУ.

Подальшу його долю вирішить суд.

Теми: Донбастероризм
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