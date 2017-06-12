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Пропагандист, который брал интервью у "Гиви", пытался сбежать в РФ

Понедельник, 12 июня 2017, 11:44

На границе с Россией пограничники задержали украинца, который работал на медиа-ресурсы незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" в Харьковской области в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела "Дергачи" задержали гражданина Украины 1983 года рождения.

Остановили мужчину на направлении украинского населенного пункта Гранов и российского Красный Хутор. Уроженец Донецкой области пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для составления материалов административного правонарушения и принятия правового решения. Уже в ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что у украинских правоохранителей есть в отношении задержанного сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Также во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области.

В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения "Сомали" с позывным "Гиви", а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов.

После составления административных документов задержанного передали представителям СБУ.

Дальнейшую его судьбу решит суд.

Темы: Донбасстерроризм
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