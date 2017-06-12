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Поблизу Золотого намагалися збити безпілотник ОБСЄ

Понеділок, 12 червня 2017, 12:29

Поблизу міста Золоте Луганської області декілька разів стріляли у напрямку безпілотника патруля СММ ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому 10 червня ввечері.

"Члени патруля Місії чули вогонь зі стрілецької зброї поблизу безпілотного літального міні-апарата (БПЛА) СММ. Так, перебуваючи на південно-східній околиці Золотого (приблизно за 100 м на північ від північно-східного краю ділянки розведення в районі Золотого), спостерігачі здійснили запуск міні-БПЛА СММ для виконання ним польоту над ділянкою розведення", - йдеться у звіті.

Патруль також зазначає, що про запуск безпілотника заздалегідь було повідомлено Спільний центр із контролю та координації.

"Об 11:06 спостерігачі, коли БПЛА пролітав приблизно за 200 м на захід від їхньої позиції на висоті 100 м, почули 25 пострілів зі стрілецької зброї, що тривали одну хвилину, за 100 м на південний схід від них. Спостерігачі направили БПЛА далі на захід і розвернули його назад. Об 11:15, коли БПЛА пролітав приблизно за 400 м на захід від їхньої позиції, спостерігачі почули ще 4 постріли зі стрілецької зброї, а потім 20 черг з автоматичної стрілецької зброї за 100 м на південний захід від місця, де вони перебували. За оцінками СММ, вогонь був спрямований безпосередньо на БПЛА", - зазначається у звіті.

Місія зазначає, що через цей інцидент безпілотник не постраждав.

Окрім того у звіті йдеться, що бойовики ОРДО заборонили Місії в’їзд до села Козацьке.

"Озброєні чоловіки заборонили патрулю СММ в’їзд до підконтрольного "ДНР" с. Козацьке (36 км на північний схід від Маріуполя). Місія поінформувала про це СЦКК", - повідомляє патруль.

Українська правда

Теми: Донбас
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