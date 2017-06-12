Вблизи Золотого пытались сбить беспилотник ОБСЕ

Вблизи пункта Золотое Луганской области несколько раз стреляли в направлении беспилотника патруля СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 10 июня вечером.

"Члены патруля Миссии слышали огонь из стрелкового оружия рядом с беспилотным летательного мини-аппарата (БПЛА) СММ. Так, находясь на юго-восточной окраине Золотого (примерно в 100 м к северу от северо-восточной оконечности участка разведения в районе Золотого), наблюдатели осуществили запуск мини-БПЛА СММ для выполнения им полета над участком разведения", - говорится в отчете.

Патруль также отмечает, что о запуске беспилотника заранее сообщили Совместному центру по контролю и координации.

"В 11:06 наблюдатели, когда БПЛА пролетал примерно в 200 м к западу от их позиции на высоте 100 м, услышали 25 выстрелов из стрелкового оружия, которые продолжались одну минуту, в 100 м к юго-востоку от них. Наблюдатели направили БПЛА дальше на запад и развернули его обратно. В 11:15, когда БПЛА пролетал примерно в 400 м к западу от их позиции, наблюдатели услышали еще 4 выстрела из стрелкового оружия, а затем 20 очередей из автоматического стрелкового оружия в 100 м к юго-западу от места, где они находились. По оценкам СММ, огонь был направлен непосредственно на БПЛА", - отмечается в отчете.

Миссия информирует, что из-за этого инцидента беспилотник не пострадал.

Кроме того, в отчете говорится, что боевики ОРДО запретили Миссии въезд в село Казацкое.

"Вооруженные мужчины запретили патрулю СММ въезд в подконтрольное "ДНР" с. Казацкое (36 км северо-восточнее Мариуполя). Миссия сообщила об этом СЦКК", - сообщает патруль.

Украинская правда