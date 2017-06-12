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Екс-голова райради на Луганщині отримав 4 роки за "референдум ЛНР"

Понеділок, 12 червня 2017, 13:06

Старобійльский районний суд засудив до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі колишнього голову Станично-Луганської районної ради Луганської області Володимира Білоуса.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що спецслужба встановила, що Білоус на посаді голови місцевої райради брав активну участь в організації на території Станично-Луганського району незаконного "референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність Луганської народної республіки".

"Потім екс-чиновник втік до Росії. Але при спробі повернутися в Україну через Харківську область був затриманий оперативниками СБУ на кордоні".

Таким чином його визнали винним за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Українська правда

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Теми: СБУсудЛуганська область
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