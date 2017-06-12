Экс-глава райсовета Луганской получил 4 года за "референдум ЛНР"

Старобийльский районный суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы бывшего председателя Станично-Луганской районной совета Луганской области Владимира Белоуса.



Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что спецслужба установила, что Белоус в должности председателя местного райсовета принимал активное участие в организации на территории Станично-Луганского района незаконного "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики".



"Затем экс-чиновник сбежал в Россию. Но при попытке вернуться в Украину через Харьковскую область был задержан оперативниками СБУ на границе".



Таким образом, его признали виновным по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Украинская правда

