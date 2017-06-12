У Дніпрі трамвай врізався у потяг, є загиблий

У понеділок вранці у місті Дніпро трамвай врізався у вантажні вагони потяга.

Про це повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

"Трамвай, що слідував маршрутом №19 зі Старомостої площі, врізався в групу з восьми вагонів-зерновозів, які тепловоз ЧМЕ3 транспортував зі станції Дніпро на вивантаження у ТОВ "Дніпромлин", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, локомотив перебував в оренді у ТОВ "Міська залізнична вітка" Дніпровської міської ради.

"У результаті ДТП загинув прийомоздавач товариства, що перебував на хвостовому вагоні (рух здійснювався вагонами вперед). Травми отримала і водій трамвая - жінку госпіталізували до однієї з міських лікарень. Нечисленні пасажири обох вагонів не постраждали", - зазначається у повідомленні.

За словами чергової з переїзду, трамвай, що стояв на заборонний сигнал переїзної сигналізації, несподівано почав рух і врізався у потяг. Правоохоронці з’ясовують причини цього.