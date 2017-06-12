В Днепре трамвай врезался в поезд, есть погибший

В понедельник утром в городе Днепр трамвай врезался в грузовые вагоны поезда.

Об этом сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.

"Трамвай, следовавший по маршруту №19 со Старомостои площади, врезался в группу из восьми вагонов-зерновозов, которые тепловоз ЧМЭ3 транспортировал со станции Днепр на выгрузку в ООО "Днепромлын", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, локомотив находился в аренде у ООО "Городская железнодорожная ветка" Днепровской городского совета.

"В результате ДТП погиб приемосдатчик общества, который находился на хвостовом вагоне (движение осуществлялось вагонами вперед). Травмы получила и водитель трамвая - женщину госпитализировали в одну из городских больниц. Немногочисленные пассажиры обоих вагонов не пострадали", - отмечается в сообщении.

По словам дежурной по переезду, трамвай, стоявший на запрещающий сигнал переездной сигнализации, неожиданно начал движение и врезался в состав. Правоохранители выясняют причины этого.