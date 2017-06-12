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СБУ затримала екс-інструктора розвідки спецназу

Понеділок, 12 червня 2017, 17:55

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури затримали учасників організованого угруповання, яке планувало підірвати стратегічний інфраструктурний об’єкт на Житомирщині.

Про це інформує в понеділок прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що бандформування збиралося пограбувати найбільший ювелірний магазин у місті Коростень. Щоб відволікти увагу сил правоохоронців, зловмисники збиралися одночасно підірвати стратегічну будівлю неподалік міста.

Угруповання складалося з колишнього розвідінструктора військ спеціального призначення та двох місцевих мешканців. Організатором злочину був місцевий кримінальний "авторитет".

Під час обшуків у фігурантів справи співробітники СБУ вилучили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Тривають слідчо-оперативні дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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