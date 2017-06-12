СБУ задержала экс-инструктора разведки спецназа

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, которая планировала взорвать стратегический инфраструктурный объект на Житомирщине.



Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.



Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирование собиралось ограбить крупнейший ювелирный магазин в городе Коростень. Чтобы отвлечь внимание сил правоохранителей, злоумышленники собирались одновременно подорвать стратегическое здание недалеко от города.



Группировка состояла из бывшего развединструктора войск специального назначения и двух местных жителей. Организатором преступления был местный криминальный "авторитет".



Во время обысков у фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.



Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.