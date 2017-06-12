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Посадовці академії на Харківщині вимагали 3 тисячі за складання іспиту

Понеділок, 12 червня 2017, 19:45

Начальника відділу та головного спеціаліста одного з навчальних закладів Харківщини викрили у хабарництві.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

За попередніми даними, начальник відділу та головний спеціаліст академії вимагали та отримали від студента 3 тис. грн. за успішне складання ним іспитів та переведення його на наступний навчальний курс.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та затримання у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку вилучені ще 21 тис. грн., які були розкладені різними сумами по конвертах. Наразі слідчі з’ясовують їхнє походження.

Українська правда

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Теми: Харківкорупція
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