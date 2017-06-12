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Чиновники академии в Харьковской области требовали 3 тыс за сдачу экзамена

Понедельник, 12 июня 2017, 19:45

Начальника отдела и главного специалиста одного из учебных заведений Харьковщины разоблачили во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным, начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента 3 тыс. грн. за успешную сдачу им экзаменов и перевод его на следующий учебный курс.
 
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и задержания в порядке ст. 208 УПК Украины.
 
Во время обыска изъяты еще 21 тыс. грн., которые были разложены различными суммами по конвертам. Сейчас следователи выясняют их происхождение.
 
Украинская правда

Темы: Харьковкоррупция
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