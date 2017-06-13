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Путін розповів про відносини з дочками і внуками

Вівторок, 13 червня 2017, 05:30

Президент Росії Володимир Путін розповів про відносини зі своїми дочками і внуками.

Про це він сказав в ході інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, який знімає фільм про Путіна.

Він сказав, що у його дочок є своє сімейне життя.

На питання Стоуна, чи є Путін дідусем, він відповів: "так". При цьому додав, що, на жаль, з онуками бачиться не часто.

Також Стоун запитав, чи виникають у Путіна суперечки і розбіжності з дочками і їхніми чоловіками. "Ми не сперечаємося, ми швидше дискутуємо", - заявив він.

При цьому Путін зазначив, що його дочки не займаються політикою і великим бізнесом, а займаються наукою і освітою.

Раніше повідомлялося, що фонд Катерини Тихонової, яку ЗМІ вважають дочкою президента РФ Володимира Путіна, в 2016 році виріс в півтора рази і склав більше 600 млн рублів.

Раніше агентства Reuters і Bloomberg писали, що Тихонова - 30-річна молодша дочка президента Росії Володимира Путіна. Сам він ніколи не підтверджував, але й не спростовував.

"Я ніколи не обговорюю питань, пов'язаних з моєю родиною. Вони не займаються бізнесом і не займаються політикою, вони нікуди не лізуть", - сказав Путін на прес-конференції в 2015 році, відповідаючи на питання, чи є Тихонова його дочкою.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосія
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