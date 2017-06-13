Путин рассказал об отношениях с дочерьми и внуками
Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях со своими дочерьми и внуками.
Об этом он сказал в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает фильм о Путине.
Он сказал, что у его дочерей есть своя семейная жизнь.
На вопрос Стоуна, является ли Путин дедушкой, он ответил: "да". При этом добавил, что, к сожалению, с внуками видится не часто.
Также Стоун спросил, возникают ли у Путина споры и разногласия с дочерьми и их мужьями. "Мы не спорим, мы скорее дискутируем", - заявил он.
При этом Путин отметил, что его дочки не занимаются политикой и крупным бизнесом, а занимаются наукой и образованием.
Ранее сообщалось, что фонд Катерины Тихоновой, которую СМИ считают дочерью президента РФ Владимира Путина, в 2016 году вырос в полтора раза и составил более 600 млн рублей.
Ранее агентства Reuters и Bloomberg писали, что Тихонова - 30-летняя младшая дочь президента России Владимира Путина. Сам он никогда не подтверждал, но и не опровергал этого.
"Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, они никуда не лезут", - сказал Путин на пресс-конференции в 2015 году, отвечая на вопрос, является ли Тихонова его дочерью.