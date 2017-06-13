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Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною

Вівторок, 13 червня 2017, 06:08

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що звинувачення Збройних сил України в недотриманні мінських домовленостей з боку Росії є частиною гібридної війни.

Про це він сказав в інтерв'ю хорватському виданню "Jutarnji Vijesti", коментуючи заяви Москви про нібито порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цинічні звинувачення українських збройних сил з боку Москви є інформаційною частиною гібридної війни, яка ведеться в усьому світі", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що українські сили виконують умови припинення вогню, проте цього не роблять підтримувані Росією бойовики.

"Україна в односторонньому порядку припиняє вогонь. Так було 1 червня - в Міжнародний день захисту дітей. Але чужі діти не зупиняють російських агресорів. Вони продовжують стрілянину. Ситуація була і залишається напруженою", - додав прем'єр.

За його словами, ворог порушує режим тиші 50-60 разів в день, "люди гинуть щодня - військові та мирні. Загальні людські втрати вже перевищили десять тисяч осіб".

"Я підкреслю: Донецьк - це наша, українська земля, а росіяни там - окупанти. Ми не бачимо можливостей силового звільнення цих територій без величезних жертв серед нашого населення. І тому Київ реально зацікавлений в цьому перемир'ї і повній імплементації мінських домовленостей, оскільки вони дозволять відновити суверенітет мирним шляхом", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що Росія хоче зберегти гарячу фазу конфлікту якомога довше, оскільки це інструмент дестабілізації України.

"Вони розуміють, що після звільнення Донбасу відразу ж постане питання повернення незаконно окупованого Криму", - додав він.

Теми: ГройсманРосіяМінські угоди
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