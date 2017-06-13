Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії завели кримінальну справу на Парасюка

Вівторок, 13 червня 2017, 11:33

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо народного депутата Верховної Ради Володимира Парасюка (позафракційний) за "схиляння до скоєння нападу на російське диппредставництво".

Про це йдеться у повідомленні російського відомства у вівторок.

Вказується, що Парасюк є фігурантом справи за фактом нападу в 2016 році на Генеральне консульство Російської Федерації в Львові та наруги над прапором Росії.

"В ході розслідування кримінальної справи крім причетності до вищевказаних злочинів, наслідком отримані достатні докази, що свідчать про те, що Парасюк 9 березня 2016 року також ще схиляв присутніх біля Генерального консульства людей до скоєння нападу на російське диппредставництво", - сказано у повідомленні.  

У зв'язку з цим щодо Парасюка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (залучення осіб до скоєння нападу на установи, які користуються міжнародним захистом).

Як відомо, українці правоохоронці у березні 2016 року також розслідували інцидент із прапором Російської Федерації під час акції на підтримку полоненої тоді української льотчиці Надії Савченко біля російського генконсульства у Львові.

 

Парасюк, який тоді брав участь у мітингу, зірвав прапор Російської Федерації.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякриміналПарасюк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
Росія
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: