СБУ: Редактор інтернет-видання вимагав хабар за припинення розслідування

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрили на вимаганні хабара редактора інтернет-видання на Львівщині.

Про це інформує 13 червня прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що головний редактор, який також є головою однієї з громадських організацій, вимагав від керівника філії державного підприємства п’ятсот доларів США. У таку суму зловмисник оцінив припинення журналістського розслідування та не публікацію інформації про чиновника в інтернет-виданні.

Суму в гривневому еквіваленті головний редактор отримав на банківську картку, після чого повідомив посадовцю, що підготовку матеріалу "замовили" конкуренти для його звільнення з посади.

Співробітники спецслужби затримали головного редактора, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після засідання ради громадської організації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Тривають невідкладні слідчі дії.