Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Редактор интернет-издания требовал взятку за прекращение расследования

Вторник, 13 июня 2017, 12:23

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили в вымогательстве взятки редактора интернет-издания на Львовщине.

Об этом сообщает 13 июня пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что главный редактор, который также является председателем одной из общественных организаций, требовал от руководителя филиала государственного предприятия пятьсот долларов США. В такую ​​сумму злоумышленник оценил прекращение журналистского расследования и не публикацию информации о чиновнике в интернет-издании.

Сумму в гривневом эквиваленте главный редактор получил на банковскую карточку, после чего сообщил должностному, что подготовку материала "заказали" конкуренты для его освобождения от должности.

Сотрудники спецслужбы задержали главного редактора, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после заседания совета общественной организации.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Продолжаются неотложные следственные действия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУинтернетСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: