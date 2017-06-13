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В ООН бачать багато порушень Росією прав людини в Криму

Вівторок, 13 червня 2017, 13:56

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.

Про це сказала голова місії Фіона Фрейзер на прес-конференції в Києві у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У Криму ми зареєстрували велику кількість небажаних тенденцій. Це ігнорування гарантій справедливого суду, зокрема, в рішеннях проти представників кримськотатарської громади, застосування кримінального закону заднім числом, погане поводження з затриманими людьми, відсутність доступу до механізмів ефективного врегулювання ситуації", – повідомила вона.

Фрейзер також наголосила, що переведення затриманих осіб із Криму в СІЗО на території Російської Федерації є порушенням міжнародного гуманітарного права, згідно з Четвертою женевською конвенцією, оскільки це визначається як "насильницьке переміщення захищених осіб за межі окупованої території".

Теми: Кримправа людиниООН
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