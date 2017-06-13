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В ООН видят много нарушений Россией прав человека в Крыму

Вторник, 13 июня 2017, 13:56

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом сказала глава миссии Фиона Фрейзер на пресс-конференции в Киеве во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Крыму мы зарегистрировали большое количество нежелательных тенденций. Это игнорирование гарантий справедливого суда, в частности, в решениях против представителей крымскотатарской общины, применение уголовного закона задним числом, плохое обращение с людьми, которые были задержаны, отсутствие доступа к механизмам эффективного урегулирования ситуации", – сообщила она.

Фрейзер также подчеркнула, что перевод задержанных лиц из Крыма в СИЗО на территории Российской Федерации является нарушением международного гуманитарного права, согласно Четвертой женевской конвенции, поскольку это определяется как "насильственное перемещение защищенных лиц за пределы оккупированной территории".

Темы: Крымправа человекаООН
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