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СБУ завадила продажу російського "шпигунського" обладнання

Вівторок, 13 червня 2017, 13:57

У Кропивницькому Служба безпеки України вилучила тридцять одиниць спеціальних технічних засобів, які передають інформацію на сервери у РФ.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Техніка була обладнана прихованими вбудованими надчутливими мікрофонами, які мали функцію дистанційної активації. Прилади російського виробництва надавали зловмисникам можливість негласно прослуховувати розмови громадян України", – зазначили у відомстві.

За інформацією спецслужби, сервера, на які передавалася інформація, належать російській компанії, що активно співпрацює з ФСБ.

Правоохоронці додали, що "шпигунське" приладдя закуповувалось приватними підприємцями Кропивницького через Інтернет для подальшого продажу клієнтам.

Наразі слідчі дії тривають, стосовно двох комерційних структур відкрито кримінальне провадження.

 
 

Теми: СБУ
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