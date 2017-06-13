СБУ предупредила продажу российского "шпионского" оборудования

В Кропивницком Служба безопасности Украины изъяла тридцать единиц специальных технических средств, которые передают информацию на серверы в РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Техника была оборудована скрытыми встроенными сверхчувствительными микрофонами, которые имели функцию дистанционной активации. Приборы российского производства давали злоумышленникам возможность негласно прослушивать разговоры граждан Украины", - отметили в ведомстве.

По информации спецслужбы, сервера, на которые передавалась информация, принадлежит российской компании, которая активно сотрудничает с ФСБ.

Правоохранители добавили, что "шпионское" принадлежности закупались частными предпринимателями Кропивницкого через Интернет для продажи клиентам.

Сейчас следственные действия продолжаются, в отношении двух коммерческих структур открыто уголовное производство.