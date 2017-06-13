Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ предупредила продажу российского "шпионского" оборудования

Вторник, 13 июня 2017, 13:57

В Кропивницком Служба безопасности Украины изъяла тридцать единиц специальных технических средств, которые передают информацию на серверы в РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Техника была оборудована скрытыми встроенными сверхчувствительными микрофонами, которые имели функцию дистанционной активации. Приборы российского производства давали злоумышленникам возможность негласно прослушивать разговоры граждан Украины", - отметили в ведомстве.

По информации спецслужбы, сервера, на которые передавалась информация, принадлежит российской компании, которая активно сотрудничает с ФСБ.

Правоохранители добавили, что "шпионское" принадлежности закупались частными предпринимателями Кропивницкого через Интернет для продажи клиентам.

Сейчас следственные действия продолжаются, в отношении двух коммерческих структур открыто уголовное производство.

 
 

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: