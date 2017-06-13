Суд у 10 разів зменшив заставу меру Чопа, якого впіймали на хабарі
Вівторок, 13 червня 2017, 14:21
Апеляційний суд Ужгорода знизив заставу меру Чопа Валерію Самардаку на 872 тисячі гривень.
Про це у вівторок повідомляє Укрінформ.
Прокуратура звинувачує Самардака в отриманні 3 тисяч доларів США хабара.
Раніше йому присудили перебування в СІЗО із заставою 1 мільйон гривень.
Вказується, що на судовому засіданні були також присутні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та народний депутат Роберт Горват (БПП), які готові були взяти Самардака на поруки.
У поруках Апеляційний головуючий суддя Стан відмовив.
Як відомо, співробітники прокуратури та поліції затримали Самардака 30 травня під час отримання 3 тисяч доларів хабара.