Суд у 10 разів зменшив заставу меру Чопа, якого впіймали на хабарі

Апеляційний суд Ужгорода знизив заставу меру Чопа Валерію Самардаку на 872 тисячі гривень.

Про це у вівторок повідомляє Укрінформ.

Прокуратура звинувачує Самардака в отриманні 3 тисяч доларів США хабара.

Раніше йому присудили перебування в СІЗО із заставою 1 мільйон гривень.

Вказується, що на судовому засіданні були також присутні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та народний депутат Роберт Горват (БПП), які готові були взяти Самардака на поруки.

У поруках Апеляційний головуючий суддя Стан відмовив.

Як відомо, співробітники прокуратури та поліції затримали Самардака 30 травня під час отримання 3 тисяч доларів хабара.