Суд в 10 раз уменьшил залог мэру Чопа, которого поймали на взятке
Вторник, 13 июня 2017, 14:21
Апелляционный суд Ужгорода снизил залог мэру Чопа Валерию Самардаку на 872 тысяч гривен.
Об этом во вторник сообщает Укринформ.
Прокуратура обвиняет Самардака в получении 3 тысяч долларов США взятки.
Ранее ему присудили пребывания в СИЗО с залогом 1 миллион гривен.
Указывается, что на судебном заседании также присутствовали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и народный депутат Роберт Горват (БПП) , которые готовы были взять Самардака на поруки.
В поруках Апелляционный судья Стан отказал.
Как известно, сотрудники прокуратуры и полиции задержали Самардака 30 мая во время получения 3 тысяч долларов взятки.