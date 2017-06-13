МЗС перевіряє, чи не постраждали в Мюнхені українці
Український консул з'ясовує, чи є серед людей, що отримали травми і поранення під час стрілянини в німецькому Мюнхені, громадяни України.
Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС України в Twitter.
"Стрілянина в Мюнхені. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців", - зазначається в повідомленні.
Стрілянина в #Мюнхен. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців. https://t.co/HAmqMvNsap pic.twitter.com/WBqil3iOYf— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 13, 2017
Як повідомлялося, 4 особи отримали поранення у вівторок вранці в результаті стрілянини на залізничній станції Унтерфорінг у Мюнхені. Злочинець кілька разів вистрілив у жінку-поліцейського і поранив ще двох випадкових перехожих. Після цього інші поліцейські, які прибули на виклик, важко поранили підозрюваного.
Українська правда