Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС перевіряє, чи не постраждали в Мюнхені українці

Вівторок, 13 червня 2017, 14:41

Український консул з'ясовує, чи є серед людей, що отримали травми і поранення під час стрілянини в німецькому Мюнхені, громадяни України.

Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС України в Twitter.

"Стрілянина в Мюнхені. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 особи отримали поранення у вівторок вранці в результаті стрілянини на залізничній станції Унтерфорінг у Мюнхені. Злочинець кілька разів вистрілив у жінку-поліцейського і поранив ще двох випадкових перехожих. Після цього інші поліцейські, які прибули на виклик, важко поранили підозрюваного.

Українська правда

Теми: Німеччинанадзвичайна подіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
Німеччина
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Екоактивісти в масках Шольца знов заблокували рух у Німеччині
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: