Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД проверяет, нет ли среди раненых в Мюнхене украинцев

Вторник, 13 июня 2017, 14:41

Украинский консул выясняет, есть ли среди людей, получивших травмы и ранения во время стрельбы в немецком Мюнхене, граждане Украины.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Стрельба в Мюнхене. Есть пострадавшие. Консул выясняет, нет ли среди них украинцев", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 4 человека получили ранения во вторник утром в результате стрельбы на железнодорожной станции "Унтерфоринг" в Мюнхене. Преступник несколько раз выстрелил в женщину-полицейского и ранил еще двух случайных прохожих. После этого другие полицейские, прибывшие на вызов, тяжело ранили подозреваемого.

Украинская правда

Темы: Германиячрезвычайное происшествиеМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: