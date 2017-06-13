Рада громадського контролю НАБУ обрала голову і почала роботу

Нещодавно обрана Рада громадського контролю при НАБУ провела 12 червня установче засідання, на якому обрала свого голову.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За її даними, очолив РГК адвокат та активіст "Автомайдану" Роман Маселко, який паралельно буде входити до складу дисциплінарної комісії НАБУ. Секретарем органу обрано Галину Янченко з "Антикорупційного штабу".

Рада також делегувала своїх представників до складу конкурсних комісій Бюро. У першій працюватимуть Янченко, Євген Грушовець та ще один відомий автомайданівець - Сергій Хаджинов, у другій — Алла Юрченко, Віталій Устименко, Олександр Пересоляк, у третій — Назар Первак, Сергій Миткалик та Роман Бочкала.

Як повідомлялося, 31 травня відбувалося відкрите рейтингове інтернет-голосування за осіб, які виявили бажання працювати у складі Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Як відомо, за законом Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань бюро, розглядає звіти і затверджує висновок щодо них, два її представники входять до складу дисциплінарної комісії НАБУ.

Українська правда