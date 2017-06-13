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У Києві викрили групу шахраїв з екс-працівників "Приватбанку"

Вівторок, 13 червня 2017, 15:58

У столиці викрили злочинну групу з екс-працівників "Приватбанку", які через фінансові махінації завдали 200 тисяч гривень збитків банку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

"У вівторок, 13 червня 2017 року, за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва столичними правоохоронцями викрито злочинну групу з колишніх працівників ПАТ КБ "Приватбанк", які організували протиправну схему незаконного заволодіння банківськими коштами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, учасники угруповання придбали низку фіктивних підприємств, яким банк видав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток.

"Зловмисники через зазначені термінали проводили фіктивні транзакції з продажу різноманітних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через картку ключ-рахунок у банкоматах", - зазначає прес-служба.

Згодом екс-працівники "Приватбанку" проводили фіктивні операції з начебто повернення товарів. Тоді банк повертав кошти за них, оскільки на рахунках фіктивних компаній грошей вже не було.

"На цей час встановлено 200 тис. гривень збитків, завданих банківській установі.

Наразі проведено 14 обшуків житла та транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карток, 2 комп’ютери, 5 ноутбуків, 3 планшети та близько 240 тис. гривень готівки", - повідомляє прокуратура.

Правоохоронці затримали трьох учасників шахрайства. Зараз затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.

Українська правда

Теми: КиївпрокуратураПриват
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