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В Киеве накрыли группу мошенников из экс-работников "Приватбанка"

Вторник, 13 июня 2017, 15:58

В Киеве разоблачили преступную группу из экс-сотрудников "Приватбанка", которые финансовыми махинациями нанесли 200 тысяч гривен убытков банку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

"Во вторник, 13 июня 2017 года, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева столичными правоохранителями разоблачена преступная группа из бывших работников ОАО КБ "Приватбанк", которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами", - говорится в сообщении.

По информации следствия, участники группировки приобрели ряд фиктивных предприятий, которым банк выдал POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек.

"Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах", - отмечает пресс-служба.

Впоследствии экс-работники "Приватбанка" проводили фиктивные операции с якобы возврат товаров. Тогда банк возвращал деньги за них, поскольку на счетах фиктивных компаний денег уже не было.

"В настоящее время установлено 200 тыс. гривен убытков, причиненных банковскому учреждению. Сейчас проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшеты и около 240 тыс. гривен наличных", - сообщает прокуратура.

Правоохранители задержали трех участников мошенничества. Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Темы: КиевпрокуратураПриват
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