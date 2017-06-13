Поліція з’ясувала, хто обстріляв будинок екс-керівника міліції Закарпаття

Правоохоронці затримали 42-річного мешканця Ужгорода, якого підозрюють у тому, що він обстріляв з гранатомета будинок екс-керівника міліції Закарпаття Василя Варцаби.

Про це повідомила прес-служба поліції Закарпаття.

12 червня правоохоронці повідомили затриманому про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.15 – п.п.1,5 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як відомо, 27 січня будинок Варцаби обстріляли з ручного гранатомета.

Від вибуху зайнявся дах і мансардне перекриття будинку. У цей момент господар із дружиною перебували вдома. Обійшлося без жертв.

Українська правда