Поліція з’ясувала, хто обстріляв будинок екс-керівника міліції Закарпаття
Правоохоронці затримали 42-річного мешканця Ужгорода, якого підозрюють у тому, що він обстріляв з гранатомета будинок екс-керівника міліції Закарпаття Василя Варцаби.
Про це повідомила прес-служба поліції Закарпаття.
12 червня правоохоронці повідомили затриманому про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.15 – п.п.1,5 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як відомо, 27 січня будинок Варцаби обстріляли з ручного гранатомета.
Від вибуху зайнявся дах і мансардне перекриття будинку. У цей момент господар із дружиною перебували вдома. Обійшлося без жертв.
Українська правда