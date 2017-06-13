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Полиция выяснила, кто обстрелял дом экс-руководителя милиции Закарпатья

Вторник, 13 июня 2017, 21:55

Правоохранители задержали 42-летнего жителя Ужгорода, которого подозревают в том, что он обстрелял из гранатомета дом экс-руководителя милиции Закарпатья Василия Варцабы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

12 июня правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.15 - п.п.1,5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как известно, 27 января дом Варцабы обстреляли из ручного гранатомета.

От взрыва загорелась крыша и мансардное перекрытие дома. В этот момент хозяин с женой находились дома. Обошлось без жертв.

Украинская правда

Темы: Закарпатьечрезвычайное происшествие
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