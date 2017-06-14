Путін пообіцяв дати США адекватну відповідь на розміщення ПРО

Москва відреагує належним чином на спроби Вашингтона оточити територію РФ системами ПРО.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю в новому фільмі американського режисера Олівера Стоуна, передає "ТАСС".

Путін вважає, що США прагнуть розмістити протиракетні комплекси поблизу кордонів Росії, що представляє для неї загрозу. За його словами, додаткова загроза полягає в тому, що "пускові установки цих протиракет в лічені хвилини, ну, за кілька годин можуть бути переобладнані для постановки там ударних комплексів ракет".

"А тепер дивіться: в Східній Європі будуть встановлені комплекси, на морі - на кораблях, які чергуватимуть в Середземному морі і в північних морях. І на Алясці стоять. Тобто практично територія Росії буде оточена цими системами", - сказав він.

"Насправді, це ще одна груба велика стратегічна помилка наших партнерів. Тому що на всі ці дії Росія дасть адекватну відповідь. Це буде означати не що інше, як ще один виток гонки озброєнь. При цьому наша відповідь буде набагато дешевше", - заявив він.

Путін також зазначив, що Росія після виходу США з Договору по ПРО змушена розвивати ударні системи, щоб зберегти стратегічний баланс сил у світі.

За його словами, Росія запропонувала США та Європі працювати над системою протиракетної оборони спільно.

"Відповідь була простою: "Ці системи створюються нами не проти Росії, а ви робіть, чого ви хочете, тому що ми виходимо з того, що це не проти Америки". Ну я сказав: "Добре, так і будемо робити". Ми так і робимо", - додав Путін.